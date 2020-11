Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) hat in den ersten neun Monaten auch unter dem Strich deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Der Gewinn sei im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 142 Millionen Euro zurückgegangen, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Mannheim mitteilte.

