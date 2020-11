Wenige Stunden vor der regulären Öffnung der Wahllokale in den USA melden Experten einen Rekord bei der Zahl der Vorab-Wähler. Das Early Elections Project der Universität von Florida verzeichnete in der Nacht auf Dienstag 98,4 Millionen abgegebene Stimmen, sei es per Post oder in bereits geöffneten Wahllokalen.

Den vollständigen Artikel lesen ...