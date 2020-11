Der kommende Winter dürfte für die Airline-Branche hart werden. Darin sind sich alle Experten einig. Aber was kommt danach? Laut Michael O'Leary, Chef des irischen Billigfliegers Ryanair, könnte es dann mit einer Erholung richtig schnell gehen. So betonte O'Leary, dass er von einer raschen Erholung der Passagierzahlen im kommenden Jahr ausgeht - falls es entweder einen Impfstoff gibt oder den Passagieren in Europa das Reisen etwa durch eine veränderte Teststrategie wieder erleichtert werde. Der ...

