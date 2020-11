Siemens-Chef Joe Kaeser dankt seinen Mitarbeitenden für "Höchstleistungen in der Krise" und verspricht Prämien im Gesamtwert von 200 Millionen Euro. Das sind Zahlen, die Beschäftigte in Deutschland aufhorchen lassen: 235.000 Mitarbeitende des Siemenskonzerns erhalten gemeinsam eine Prämie über rund 200 Millionen Euro. Das hat der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser am Montag in München bekanntgegeben. Die Sonderzahlung soll "Höchstleistungen in der Krise" belohnen, sagt er. "Die vergangenen Monate waren auch für unser Unternehmen eine gewaltige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...