Die Anleger gehen optimistisch in den amerikanischen Wahltag. Die Futures von allen wichtigen Benchmarks notieren vor Eröffnung der europäischen Vorbörse positiv. Der DAX-Future wird mehr als 0,65 % höher gesehen bei mehr als 11.880 Punkten. Alle US-Futures sind deutlich im Plus, wobei der Dow-Future mit einem Zugewinn von mehr als 0,7 % auf über 26.980 Punkte die Riege anführt. Der S&P 500 Future notiert mehr als 0,55 % über dem Schlusskurs bei mehr als 3.318 Punkten. Der Terminmarkt schließt damit nahtlos an den positiven Verlauf vom Montag an.Am Montag wurde aufgesammelt, was am Donnerstag und Freitag davor rausgeworfen wurde. Die Frankfurter Börse war schon vorbörslich leicht positiv gestimmt und mit Eröffnung des europäischen Handels kauften die Bullen sich gestern in den Markt zurück. Die gute Stimmung konnte ungebrochen bis zum Ende des Handels gehalten werden, sodass der DAX am Ende 2,01 % höher bei 11.788,28 Punkten schloss. Die Deutsche Bank setzte ihren Rebound aus der vergangenen Woche fort und stieg um 5,00 % auf 8,30 Euro. Daneben waren auch die Aktien von HeidelbergCement stark gefragt, die um 4,85 % auf 51,50 Euro stiegen.

