DJ Havn Life Sciences unterstützt die MIND Foundation bei der Depressionsforschung mit dem Wirkstoff Psilocybin in Deutschland.

DGAP-Media / 2020-11-03 / 07:45 *Havn Life Sciences unterstützt die MIND Foundation bei der Depressionsforschung mit dem Wirkstoff Psilocybin in Deutschland.* _Die Studie leitet Prof. Dr. Gerhard Gründer, der bereits in den 70er Jahren Studien zu Psychedelika in Deutschland durchgeführt hat._ *Havn Life Sciences Inc. (ISIN:CA4196211078; WKN:A2QCQ0)*, ist ein Biotech-Unternehmen, das mit einer Reihe standardisierter und kontrollierter Psilocybin-Produkte einen neuen Markt für Forschung und Therapie öffnen möchte. Psilocybin ist ein Wirkstoff, der in einigen Pilzen vorkommt. Der Konsum bewirkt einen psychedelischen Rausch mit visuellen Halluzinationen, den Forscher in mehreren - unabhängig voneinander durchgeführten - Studien bereits zu Therapiezwecken nutzen konnten. Nun freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es die MIND Foundation bei einer Studie zur Anwendung von Psilocybin bei Depressionen in Deutschland unterstützt. Dafür spendet Havn Life Sciences 20.000 Dollar zur Durchführung dieser Forschungsarbeiten, die seit den 70er Jahren die erste Studie zu Psilocybin und Depressionen in Deutschland sein wird. _"Die MIND Foundation konzentriert sich ebenso wie wir darauf, einen Beitrag zur Aufklärung zu Psychedelika und deren Normalisierung zu leisten"_, konstatiert Tim Moore, CEO von Havn Life Sciences. Da das therapeutische Potenzial psychedelischer Substanzen bislang weitestgehend ungenutzt blieb, möchte das Biotech-Unternehmen psychedelische Substanzen neu klassifizieren. Deshalb laufen weltweit mehrere Studien zu Psilocybin bei Depressionen. Die klinisch verwendeten Substanzen (Mikrodosierungen) haben eine sehr große therapeutische Breite und nahezu kein Suchtpotenzial. Die geplante Psilocybin-Studie in Deutschland wird die bereits vor einigen Monaten begonnenen, weltweiten Forschungsbemühungen ergänzen. Die MIND Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung aus Berlin, die die Forschung auf dem Gebiet der Psychedelika fördert und Aufklärungsarbeit über Behandlungstherapien mit Psychedelika leistet. Ihre Arbeit baut auf dem neurobiologischen und psychologischen Potenzial von Psychedelika zur Verbesserung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens in einem klinischen Umfeld auf. Die nun geplante Studie wird von Prof. Dr. Gerhard Gründer, vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, geleitet. Gründer ist dort Leiter der Abteilung "Molekulares Neuroimaging". Ziel seiner Studie ist es, die Sicherheit und Wirksamkeit von Psilocybin bei Verabreichung unter förderlichen Bedingungen im Rahmen eines kontrollierten, randomisierten, doppeltblinden Studiendesigns zu untersuchen. *Prof. Dr. Gründer gilt derzeit als einziger Wissenschaftler in Deutschland, der klinische Forschungsarbeiten mit Psychedelika durchführt. Er ist der führende Experte auf diesem Gebiet und hat bereits über 30 Jahre psychiatrische Forschung zu psychischen Störungen und Suchterkrankungen betrieben.* _"Eine solche Studie kann den Weg für zukünftige Phase-III-Studien und die behördliche Zulassung dieses Arzneimittels für eine Standardbehandlung ebnen"_, erklärt Prof. Dr. Gründer. Im Rahmen der Studie arbeitet er mit Gruppen von der *Charité Universitätsmedizin Berlin*, dem *Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim* und der *MIND Foundation* zusammen, deren Beirat aus einem Team von mehr als 20 Wissenschaftlern aus der ganzen Welt besteht. Damit möchten die Wissenschaftler fundierte Beweise liefern, damit sich Politik und Gesellschaft diesem Markt öffnen und den Wirkstoff für Medikamente zulässt. Die geplante Studie wird voraussichtlich noch in diesem Jahr von der Ethikkommission und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland zugelassen. *Fazit der Redaktion:* Die Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen. Die geplanten Mikrodosierungstherapien werden die Pharmaindustrie revolutionieren. Das Unternehmen verfügt bereits über eine Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der _University of British Columbia (UBC)_. Mit einem umfangreichen Team von Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich innoviert und formuliert Havn Life Sciences eine neue Generation von Medikamenten. Das Biotech-Unternehmen ist diversifiziert und wird auch andere psychoaktive Verbindungen zur Verwendung im Bereich der Naturgesundheitsprodukte untersuchen, um sich mit evidenzbasierten Formulierungen aus Pilzen und Pflanzen einem neuen Markt zu öffnen. Für die Pharmabranche wird das eine Disruption bedeuten:Havn Life ist professionell geführt, bestens vorfinanziert und zudem wird der Markt für _Nutrazeutika _wie Psilocybinerst in ein paar Wochen ganz offen sein. Anleger, die von Anfang an dabei sind, haben die Chance auf überproportionale Renditen und können am meisten von dem Wachstum profitieren. Und da die Marktbewertung für _Nutrazeutika_ wie Psilocybin gerade außerordentlich gewinnversprechend zu sein scheint, ist diese Anlage für risikobereite und gewinnorientierte Anleger gerade der Geheimtipp auf dem Aktienmarkt. *Anleger-Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. *Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig, eine hohe Rendite zu erwirtschaften.* Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. *Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter des BioScience Unternehmens sprechen für sich und bieten Anlegern ideale Einstiegsgelegenheiten, um auf höchste Renditen zu spekulieren.* Havn Life Sciences befindet sich auf kräftigem Wachstumskurs und ist als _Strong Buy_ einzustufen. *Über Havn Life Sciences * Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt Havn Health bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische Studien, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen traumabedingten Störungen beim Militär zu unterstützen. Mit einem umfangreichen Team von Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich innoviert und formuliert Havn Life Sciences eine neue Generation von Medikamenten.

