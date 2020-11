Zürich (awp) - Auch am Dienstag dürften die Ampeln an der Schweizer Börse auf Grün stehen. Die Erholungsbewegung sollte sich auch am Tag der US-Präsidentschaftswahl fortsetzen, heisst es am Markt. Die Deckungskäufe könnten noch etwas weitergehen. Am Vortag hatten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...