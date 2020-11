Nach starken Zahlen zum dritten Quartal führt Klöckner & Co am Dienstag den SDAX an. Beim Gewinn hat der Stahlhändler den oberen Rand der eigenen Erwartungen erreicht, die Digitalisierung schreitet schneller voran als gedacht und die Prognose wurde bestätigt. Die Aktie kann sich damit wieder von ihren Tiefs lösen.Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr von 26 auf 40 Millionen Euro. Ende September hatte der Konzern 30 bis 40 Millionen Euro prognostiziert. Unter dem ...

