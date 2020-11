NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Klöckner & Co nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Der Stahlhändler habe die Erwartungen übertroffen, den Jahresausblick aber beibehalten, schrieb Analyst Alan Spence am Dienstag in einer ersten Reaktion. Sowohl seine als auch die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lägen am oberen Ende der Unternehmenszielspanne./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 01:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 01:52 / ET

