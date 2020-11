Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA stehen die Signale am deutschen Aktienmarkt wie schon zu Wochenbeginn auf Erholung. Etwa 30 Minuten vor dem Auftakt des Xetra-Handels wurde der DAX ein Prozent höher gesehen bei gut 11.900 Punkten.Bereits am Vortag war der Leitindex +2,01% um gut zwei Prozent nach oben geklettert. Ein Börsianer führt diese Kursgewinne in erster Linie auf das Eindecken von ...

