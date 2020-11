Der MotionMate von drag and bot macht das Teachen das Einlernen eines Roboters nicht nur 10-mal schneller als bisher, sondern zudem auch deutlich intuitiver. Auch Anwendungen mit besonderen Anforderungen an bahntreue Bewegungen können von allen Produktionsmitarbeitern direkt am Roboter eingelernt werden. Mit dem Stift können sowohl einzelne Punkte im Raum als auch komplexe, zusammenhängende Roboterbahnen angelernt werden. Der Stift lässt sich nahtlos in das hardware-unabhängige Roboter-Betriebssystem drag&bot integriert. Die Vorteile gegenüber klassischen Teach-Pendants bietet der MotionMate vor ...

