Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.11.2020 / 09:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: James Marvin Nachname(n): Freeman

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Verkauf Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 85,4000 EUR 11699,80 EUR 85,3800 EUR 12123,96 EUR 85,2400 EUR 10143,56 EUR 85,2200 EUR 13890,86 EUR 85,2200 EUR 5794,96 EUR 85,2200 EUR 1022,64 EUR 85,2200 EUR 6306,28 EUR 85,2200 EUR 2215,72 EUR 85,2200 EUR 8692,44 EUR 85,2200 EUR 11930,80 EUR 85,2000 EUR 5282,40 EUR 85,2400 EUR 4858,68 EUR 85,2400 EUR 13467,92 EUR 85,2400 EUR 15343,20 EUR 85,2400 EUR 12615,52 EUR 85,2600 EUR 426,30 EUR 85,2600 EUR 9122,82 EUR 85,2600 EUR 511,56 EUR 85,3200 EUR 4266,00 EUR 85,3600 EUR 9987,12 EUR 85,3600 EUR 12121,12 EUR 85,2600 EUR 3921,96 EUR 85,2000 EUR 6560,40 EUR 85,2200 EUR 6306,28 EUR 85,2000 EUR 5112,00 EUR 85,2000 EUR 8520,00 EUR 85,2000 EUR 5282,40 EUR 85,2200 EUR 11334,26 EUR 85,4000 EUR 7429,80 EUR 85,4000 EUR 4440,80 EUR 85,2400 EUR 4262,00 EUR 85,2400 EUR 17048,00 EUR 85,2400 EUR 1278,60 EUR 85,2400 EUR 1960,52 EUR 85,2400 EUR 6563,48 EUR 85,2600 EUR 22764,42 EUR 85,2800 EUR 16970,72 EUR 85,3200 EUR 18429,12 EUR 85,3400 EUR 2304,18 EUR 85,2400 EUR 6563,48 EUR 85,2400 EUR 7160,16 EUR 85,2600 EUR 8526,00 EUR 85,2600 EUR 3580,92 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 85,2665 EUR 348143,1600 EUR

e) Datum des Geschäfts

2020-10-20; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

