von Sven Parplies, Euro am Sonntag Der Sportartikelkonzern prüft den Verkauf seiner Zweitmarke Reebok. adidas werde in den kommenden Monaten entscheiden, ob man mit dem Verkaufsprozess fortfahren will, meldet der Finanzdienst Bloomberg. Die Entscheidung sollte einfach sein: Reebok, im Jahr 2006 für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...