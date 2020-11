Valneva hat in den ersten neun Monaten einen Umsatz in Höhe von 58,8 Mio. Euro (vs. 81,4 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). Der EBITDA-Verlust in den ersten neun Monaten liegt bei 45,2 Mio. Euro (gegenüber einem EBITDA-Gewinn von 3,0 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des Jahres 2019). Das Periodenergebnis liegt nach neun Monaten bei -62,3 Mio. Euro (gegenüber -2,4 Mio. Euro). Der Umsatzrückgang sei hauptsächlich auf einen Rückgang der Ixiaro®/Jespect®-Verkäufe (geringere Reisetätigkeit) um 52,8 Prozent zurückzuführen, während die Dukoral®-Verkäufe im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2019 um 34,0Prozent zurückgingen, teilt das Unternehmen mit. Für das Gesamtjahr wird nun ein Umsatz in Höhe ...

