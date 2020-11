LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Papiere von Air Liquide bei einem Kursziel von 155 Euro mit "Overweight" aufgenommen. In Wasserstoff würden in der kommenden Dekade wohl bis zu 200 Milliarden Euro investiert, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses enorme Potenzial für den Industriegasekonzern werde immer noch unterschätzt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 16:45 / GMT

