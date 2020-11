Die Daimler-Aktie litt in den vergangenen Tagen unter der Schwäche des Gesamtmarktes. Am Dienstag geht es mit dem Papier wieder rasant nach oben. DER AKTIONÄR bleibt für die Aktie positiv eingestellt. Der Ausbau der Elektromobilität geht voran, die Factory56 zeigt die Richtung an: Mehrere Plattformen in einem Werk und das hocheffizient."Die Aktie von Daimler hat am 30.10.2020 ihren eingeschlagenen Aufwärtsmodus bestätigt. Zudem verlaufen nun sämtliche Bollinger-Bänder innerhalb dieses Trends. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...