Machen wir uns nichts vor: Der Aktienmarkt ist im Moment teuer. Das zyklisch angepasste Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE) des S&P 500 Shiller, das den Kurs geteilt durch den Durchschnitt der Gewinne der letzten zehn Jahre misst, ist so hoch wie selten in den letzten zehn Jahren. Bei so hohen Bewertungen könnte man meinen, dass gute Aktien zu vernünftigen Preisen rar sind. Aber obwohl es definitiv nur wenige Schnäppchen gibt, gibt es hier drei solide Aktien, die in diesen teuren Zeiten ein Kauf sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...