In unserer gestrigen Analyse hatten wir über das frische Kaufsignal bei der Commerzbank berichtet (HIER) und bei 4,07 Euro eine neue Longposition eröffnet. Die Aktie konnte im weiteren Handelsverlauf deutlich zulegen und schloss bei 4,22 Euro auf Tageshoch. Diese positive Tendenz setzt sich auch am heutigen Dienstag fort: Nach einer neuerlichen Eröffnung mit einer Kurslücke nach oben bei 4,29 Euro steht die Commerzbank zur Stunde deutlich im Plus bei 4,35 Euro. Wir ziehen jetzt schon den StopLoss ...

