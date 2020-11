Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit klaren Kursgewinnen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.121,59 Punkten nach 2.083,88 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 37,71 Punkten bzw. 1,81 Prozent.Auch das europäische Umfeld zeigte sich am Tag der US-Präsidentschaftswahlen mit deutlichen Aufschlägen. Zuvor hatten bereits die Übersee-Märkte gute Vorgaben geliefert. ...

