NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die enttäuschende Entwicklung im klassischen Staplergeschäft lasse ihn weiter an der Seitenlinie verharren, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Berechenbarkeit des Wachstum im Automatisierungsbereich bessere sich allerdings./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 00:15 / GMT



ISIN: DE000KGX8881

