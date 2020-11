Online-Shopping-Boom sorgt für beeindruckenden Gewinnsprung bei PayPal

Die Corona-Pandemie hat dem Trend hin zum Einkaufen im Internet einen kräftigen Schub verpasst. Davon profitiert PayPal (WKN: A14R7U / ISIN: US70450Y1038), wie die neuesten Geschäftszahlen wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Gewinnplus: +121 Prozent

Wie der Online-Bezahldienst am Montagabend nach US-Börsenschluss bekanntgab, wuchs das gesamte abgewickelte Zahlungsvolumen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 247 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz verbesserte sich um 25 Prozent auf 5,5 Mrd. US-Dollar. Unter dem Strich wurde dabei ein Nettogewinn von 1,0 Mrd. US-Dollar erzielt, was auf Jahressicht ein beeindruckendes Plus von 121 Prozent bedeutete.

