München (ots) - TELE 5 trägt im November Schnurrbart - denn es ist Movember.Der aktuelle Zustand der Männergesundheit steckt in der Krise. Weltweit nehmen sich jedes Jahr mehr als 500.000 Männer das Leben. Das ist ein Mann pro Minute. Männer haben schlimmere langfristige Gesundheitsprobleme als Frauen und sterben im Durchschnitt fünf Jahre früher. Das will Movember ändern. Neben den Themen Despressionen und Suizidprävention setzt sich Movember gezielt für die Forschung und Bekämpfung von Prostata- und Hodenkrebs ein. Gemeinsam mit Botschaftern aus Sport, Film, TV und Gesundheit macht die gemeinnützige Organisation den November zum Movember und legt damit den Fokus einen Monat lang auf ein wichtiges Thema: Die Gesundheit von Männern.Ein starkes Thema benötigt eine starke Medien-Präsenz. Als offizieller TV-Partner der Movember-Stiftung wird TELE 5 den November auch OnAir zum Movember erklären. Natürlich mit vielen Schnurrbärten (dem optischen Erkennungszeichen zur Unterstützung) und handverlesenen Spielfilmen. Ab dem 5. November geht es immer donnerstags ab 20.15 Uhr mit einer besonders attraktiven Filmauswahl starker Männerfilme um das sensible Thema Männergesundheit. Darunter Klassiker wie "BLACK TIGER", "DER CITY HAI", "NUR 48 STUNDEN" oder "DIE KLAPPERSCHLANGE". Im Umfeld dieses testosteronstarken Programms weist TELE 5 SchleFaZ Moderator Peter Rütten in humorvollen Spots auf den Aktionsmonat und Themen wie "Prostatakrebs-Vorsorge" hin.Das ist der Movember auf TELE 5. Mit mehr als 63% Männeranteil unter den TELE 5-Zuschauern wird ganz nebenbei auch die perfekte Zielgruppe erreicht.TELE 5 trägt Schnurrbart.Im Movember.Aus gutem Grund.Das Movember Line-up in der Übersicht:- "BLACK TIGER" am 05. November, ab 20.15 Uhr- "OCTAGON - DIE RACHE DER NINJAS" am 05. November, ab 22.15 Uhr- "FEUERWALZE" am 05. November, ab 00.15 Uhr- "DER CITY HAI" am 12. November, ab 20.15 Uhr- "SNIPER" am 12. November, ab 22.15 Uhr- "ROBOCOP 2" am 12. November, ab 00.15 Uhr- "NUR 48 STUNDEN" am 19. November, ab 20.15 Uhr- "UND WIEDER 48 STUNDEN" am 19. November, ab 20.15 Uhr- "BLAST - DEM TERROR ENTKOMMT NIEMAND" am 19. November, ab 20.15 Uhr- "DIE KLAPPERSCHLANGE" am 26. November, ab 20.15 Uhr- "STAR FORCE SOLDIER" am 26. November, ab 22.15 Uhr- "ROLLERBALL" am 26. November, ab 00.15 UhrÜber Movember:Movember (https://de.movember.com/) ist die führende Wohltätigkeitsorganisation, die das Gesicht der Männergesundheit auf globaler Ebene verändert. Sie konzentriert sich auf psychische Gesundheit und Suizidprävention, Prostatakrebs und Hodenkrebs. Mit Spendengeldern, die von der weltweiten Gemeinschaft gesammelt werden, finanziert Movember bahnbrechende medizinische Forschung, innovative Krebstests und -behandlungen sowie Projekte im Bereich der psychischen Gesundheit. Movember unterstützt mehr als 1.250 Gesundheitsprojekte für Männer auf der ganzen Welt. Seit dem Start von Movember 2003 in Australien haben sich bereits mehr als sechs Millionen Menschen der Bewegung angeschlossen. Neben der Auseinandersetzung mit den wichtigsten Gesundheitsproblemen, mit denen Männer konfrontiert sind, besteht die Aufgabe von Movember darin, Männer zu motivieren, in allen Lebensbereichen gesund zu bleiben, wobei der Schwerpunkt auf sozialen Beziehungen liegt. Movember motiviert Männer dazu, häufiger und offener über ihre Gesundheit zu sprechen und in schwierigen Zeiten die Hand auszustrecken und Hilfe anzubieten.