Das britische Unternehmen Associated British Foods (ISIN: GB0006731235) wird keine Schlussdividende an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Der Betreiber der Textilkette Primark hatte bereits auf die Zahlung einer Zwischendividende im Frühjahr verzichtet. ABF gab am Dienstag auch die Ergebnisse des letzten Geschäftsjahres (12. September 2020) bekannt. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf ...

