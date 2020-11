NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die B-Aktien von Royal Dutch Shell von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 991 auf 1180 Pence angehoben. Die angepasste Dividendenpolitik und finanziellen Planungen des Ölkonzerns seien klar positiv, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sprächen für die Zuversicht des Managements, freie Mittel erwirtschaften zu können./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B03MM408

