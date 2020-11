03.11.2020 - Die Digitalisierung hat Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) verändert - und ist eindeutig DIE ZUKUNFT. Bereits in der Corona-Krise hat die Digitaliserung gezeigt, das sie der einzig gangbare Weg für Klöckner ist. Und es geht weiter auf diesem Weg: Anteil des über digitale Kanäle erzielten Konzernumsatzes steigt im Q3 weiter auf 42 % (Q3 2019: 30 %) und damit das selbstgesteckte Jahresziel von 40% bereits übertroffen. Klöckner & Co hat im dritten Quartal 2020 ein operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten am oberen Ende der bereits angehobenen Prognosespanne von 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...