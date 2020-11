Sie kommt einfach nicht so recht aus dem Knick: Am Vormittag ist die Aktie von ProSiebenSat.1 mit rund vier Prozent Minus zunächst auf dem letzten Platz unter den 60 Werten im MDAX, bevor sie die Verluste etwas eindämmen kann. Nachdem der TV-Konzern bereits in den vergangenen Tagen geschwächelt hat, sorgt heute eine Analysteneinschätzung für zusätzlichen Abwärtsdruck.Morgan Stanley rät zum Verkauf und gesteht ProSieben lediglich ein Kursziel von 7,50 Euro zu. Zwar seien einige Beteiligungen abseits ...

