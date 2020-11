DGAP-Ad-hoc: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose/9-Monatszahlen

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG gibt neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020



03.11.2020 / 11:23 CET/CEST

Schrobenhausen - Der Vorstand der BAUER Aktiengesellschaft (ISIN DE0005168108) hat heute, basierend auf überarbeiteten Hochrechnungen, eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 verabschiedet. Darin berücksichtigt sind die vorliegenden vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2020 sowie die finanziellen Einflüsse aufgrund der Beendigung des Joint Ventures mit Schlumberger und dem Verkauf der Esau & Hueber GmbH. Die Gesamtkonzernleistung zum 30. September 2020 lag nach vorläufigen Zahlen bei 1,1 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,24 Mrd. EUR), das EBIT bei 21,6 Mio. EUR (Vorjahr: 48,5 Mio. EUR) und das Ergebnis nach Steuern bei -13,2 Mio. EUR (Vorjahr: -0,4 Mio. EUR). Zum Jahresende 2019 berichtete der Konzern eine Gesamtkonzernleistung von 1,59 Mrd. EUR, ein EBIT von 22,5 Mio. EUR sowie ein Ergebnis nach Steuern von -36,6 Mio. EUR. Der Vorstand der BAUER AG erwartet nun für das Geschäftsjahr 2020 eine Gesamtkonzernleistung in Höhe von etwa 1,5 Mrd. EUR, ein EBIT in etwa auf Höhe des Vorjahres sowie ein negatives Ergebnis nach Steuern, das deutlich besser als im Vorjahr und besser als -20 Mio. EUR erwartet wird. Aufgrund der schnellen Ausbreitung der Corona-Pandemie und der damit verbundenen hohen Unsicherheit über die weiteren Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der BAUER Gruppe, hatte der Vorstand der BAUER AG am 17. Juni 2020 die mit dem Geschäftsbericht 2019 gegebene Prognose zurückgenommen. Die neue Prognose steht unter der Annahme, dass es zu keinen noch gravierenderen Maßnahmen der Länder zur Eindämmung der Pandemie und damit zu negativen Auswirkungen auf unser Baugeschäft bzw. den Maschinenvertrieb kommt. Die vollständige Quartalsmitteilung 9M/Q3 2020 wird am 13. November 2020 veröffentlicht.

Die Berechnungsweise der Gesamtkonzernleistung ist im Anhang des Geschäftsberichts 2019

auf S. 94 zu finden: https://www.bauer.de/export/shared/documents/pdf/investor_relations/annual_report/annual_report_2019_de_i.pdf

Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

Kontakt:Christopher WolfInvestor RelationsBAUER AktiengesellschaftBAUER-Straße 186529 SchrobenhausenTel.: +49 8252 97-1797Fax: +49 8252 97-2900investor.relations@bauer.dewww.bauer.de

