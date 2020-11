Die Analysten der Citibank geben einen kleinen Einblick in das, was von der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank (Fed) am Donnerstag zu erwarten ist, die um 20 Uhr fällig ist. Wichtige Zitate "Wir erwarten keine politischen Maßnahmen oder wichtige Guidance für die künftige Politik. Das Treffen wird unmittelbar nach den US-Wahlen und im Anschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...