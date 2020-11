Drei Weltpremieren hat BMW für nächste Woche angekündigt: Neben einem neuen Motorrad und einem Mini wird die Serienversion des iNext enthüllt. Zuvor gibt BMW Einblicke in dessen Entwicklung. Am 10. November startet der Konzern die Konferenz NextGen 2020. Die Veranstaltung soll jährlich einen Einblick in die Entwicklungstätigkeit BMWs geben, der so tief geht, "wie nie zuvor". Auf der Agenda steht eine sechsteilige Serie, die die Produktionsfirma btf ("How to sell drugs online (fast)") über die Entwicklung des iNext gedreht hat. Das von Hans Zimmer musikalisch untermalte ...

