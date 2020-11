· Führungsrolle Kontinentaleuropa: 97 % der hiesigen Asset Manager integrieren ESG in Anlageprozess; Asien (ex Japan) weiterhin Schlusslicht · Governance am wichtigsten, Umwelt und Klima gewinnen an Relevanz · Dynamik bei ESG-Integration scheint mehr von Kundennachfrage und Risiko-Management als Rendite-Überlegungen angetrieben zu sein · Nur 17 % der Befragten verfolgen Ziele zur Verbesserung des ESG-Profils und der CO2-Bilanz bei Anlagestrategien außerhalb des ESG-Angebots Frankfurt, 3. November ...

