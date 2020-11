Die Ölpreise sind am Dienstag im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl deutlich gestiegen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,22 Dollar und damit rund 3,2 Prozent mehr als zuletzt am gestrigen Montag. Auch Öl der nordamerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um fast 3 Prozent auf 38,10 US-Dollar.Auch die Ölpreise schließen sich in der neuen Handelswoche ...

