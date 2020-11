Mainz (ots) - Viele Menschen haben Probleme beim Einschlafen, oderliegen nachts stundenlang wach. Massive Schlafstörungen plagen rund sechs Prozent der Bevölkerung. Doch gesunden Schlaf kann man lernen. Die Dokumentationsreihe "plan b" informiert am Samstag, 7. November 2020, 16.30 Uhr im ZDF, über Lösungen, wie Menschen durch nächtliches Ausschlafen wieder fit werden. Die Doku "Schlaf statt schlaff - Über Nacht wieder fit werden" von Autorin Alexa Schulz steht ab Freitag, 6. November 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Der Psychologe und Schlafforscher Hans-Günter Weeß vom Pfalzklinikum Klingenmünster verhilft mit seinem Therapieprogramm selbst Härtefällen zu einer guten Nacht - und das ganz ohne Medikamente.Den Lehrer Jochen Vierthaler plagen seit zehn Jahren Schlafstörungen. Nach der Analyse im Schlaflabor, Einzelgesprächen und einem Gruppenseminar erlebt Jochen Vierthaler wieder erholsame Nächte. Er hat gelernt, sich zu entspannen und loszulassen.Um das Loslassen geht es auch bei den Schlafkonzerten von Julia Buch aus Leipzig. Ihr Publikum liegt bequem auf Matten oder im Liegestuhl - und wenn alle selig schnarchen, ist das für die Musikerin der beste Applaus. Die Musik für diese Konzerte hat sie so komponiert, dass das Tempo dem Herzschlag im Ruhezustand entspricht.Schlafen und arbeiten - ein Widerspruch? Nicht für den Schlafcoach Mark Hübers, der den Mitarbeitern eines Kölner Hotels zeigt, wie sie trotz Schichtdienst gut und genug schlafen können: In einem Schlafparcours am Arbeitsplatz, inklusive eines virtuellen Rundgangs durch ein Schlafzimmer, schaffen die Teilnehmerinne und Teilnehmer selbst gute Schlafbedingungen.Zu wenig Schlaf - das fängt schon bei Kindern und Jugendlichen an. Deshalb können im Dalton-Gymnasium in Alsdorf bei Aachen die Schüler selbst bestimmen, ob sie morgens eine Stunde später beginnen. Die Zeit holen sie dann im Laufe des Tages nach, etwa wenn eine Freistunde im Stundenplan steht. Das Ergebnis: kein Gähnen mehr im Unterricht.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/"Schlaf statt schlaff - Über Nacht wieder fit werden" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/AOw/"plan b" in der ZDFmediathek: http://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4752245