Am Tag der US-Präsidentschaftswahl hat der DAX deutlich an Fahrt aufgenommen. Mit einem Plus von rund zwei Prozent springt der deutsche Leitindex über die 12.000-Punkte-Marke. Die Märkte setzen offenbar darauf, dass nach den Wahlen die Unsicherheit abnimmt und mehr Klarheit über den künftigen politischen Kurs der USA herrscht.Ob Donald Trump im Amt bleibt oder Joe Biden ins Weiße Haus einzieht, ist noch völlig offen. An der Börse ist derzeit aber vor allem wichtig, dass es einen klaren Sieger gibt ...

