BNP Paribas-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Rally

Nach dem tiefen Fall von 54,22 Euro (17.2.20) auf bis zu 24,51 Euro (3.4.20) konnte die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104) bis zum 8.6.20 kurzfristig sogar wieder die Marke von 40 Euro überwinden. In weiterer Folge prallte die Aktie mehrmals von der 40-Euro-Marke nach unten hin ab und unterschritt bis Ende Oktober sogar wieder die 30 Euro. Nach der Veröffentlichung der im dritten Quartal vor allem wegen des positiven Ergebnisses im Aktienhandel positiven Zahlen legte die Aktie am 2.11.20 zeitweise um mehr als fünf Prozent zu und beendete den Handelstag mit einem Plus von 4,25 Prozent. Auch im frühen Handel des 3.11.20 konnte die Aktie ihren Höhenflug um mehr als fünf Prozent ausweiten.

Gelingt der Aktie, die in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 54 Euro (Godman Sachs) zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zur 40-Euro-Marke zumindest wieder ein Anstieg auf 37 Euro, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 35 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die BNP Paribas-Aktie mit Basispreis bei 35 Euro, Bewertungstag 15.1.20, BV 0,1, ISIN: DE000MA0NYH1, wurde beim Aktienkurs von 33,12 Euro mit 0,24 - 0,27 Euro gehandelt.

Wenn die BNP Paribas-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 37 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,43 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,296 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die BNP Paribas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,296 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR8QQM8, wurde beim Aktienkurs von 33,12 Euro mit 0,49 - 0,50 Euro gehandelt.

Kann sich BNP Paribas-Aktie auf 37 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,87 Euro (+74 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 26,413 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die BNP Paribas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 26,413 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW0QZ96, wurde beim Aktienkurs von 33,12 Euro mit 0,68 - 0,69 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BNP Paribas-Aktie auf 37 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,05 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BNP Paribas-Aktien oder von Hebelprodukten auf BNP Paribas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de