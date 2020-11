Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bankensektor profitierte zum Wochenstart von dem Rückgang der Risikoaversion, so die Analysten der Helaba.Die Risikoaufschläge erstrangiger Titel hätten sich eingeengt und der ITRAXX Senior Financials sei unterhalb der Marke von 82 gesunken. Zum Wochenstart sei der Fokus unter anderem auf die Zahlen der Erste Group Bank gerichtet gewesen. Die Risikokosten hätten die Ergebnisentwicklung der österreichischen Bank beherrscht. So seien seit Jahresanfang 870,1 Mio. EUR an Risikokosten zurückgelegt worden. Der Gewinn sei aufgrund der hohen Risikovorsorge auf 637,1 Mio. EUR und damit auf knapp die Hälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gefallen. ...

