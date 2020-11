Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen KFM-Unternehmens-Barometer zu der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, das Unternehmen als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.Die NZWL sei ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen, Getriebebaugruppen sowie komplett montierten Getrieben in Klein- und Großserien für die Automobilindustrie und blicke auf mehr als 110 Jahre Erfahrung im Getriebebau zurück. Die Gruppe gelte heute als einer der führenden Produzenten von Synchronisierungen für Direktschaltgetriebe (Doppelkupplungsgetriebe) in Großserien. Die Gruppe sei Alleinlieferant (Single Sourcer) bei ca. 90% ihrer Aufträge. Das operative Geschäft der NZWL gliedere sich in die drei Produktbereiche Getriebe, Einzelteile und Baugruppen sowie Synchronisierungen. ...

