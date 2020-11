LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Resultate hätten nicht groß überrascht, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Frühere Aussagen des Managements deuteten derweil darauf hin, dass der Kochboxenversender verschiedene Hebel in Bewegung setzen könnte, um das Wachstum auch mittelfristig am Laufen zu halten. Der anstehende Kapitalmarkttag könnte dies illustrieren./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

