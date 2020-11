LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe angesichts der schwachen Entwicklung des Agrargeschäfts ohne Zweifel enttäuscht, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz aber dürfte sich der Fokus vor allem auf die Neuigkeiten zu den Rechtsstreitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat richten./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 09:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 09:36 / GMT



ISIN: DE000BAY0017

