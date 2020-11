DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC GROUP trennt sich vom Gründungs- und Nischengeschäft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hörsching (pta015/03.11.2020/11:55) - Die POLYTEC GROUP hat heute einen Vertrag zum Verkauf ihrer Geschäftsanteile an der POLYTEC Industrial Plastics GmbH an den Mitgesellschafter Peter Stinshoff abgeschlossen. Der 1986 von Ulrike und Friedrich Huemer in Marchtrenk (Österreich) gegründete Geschäftsbereich zur Produktion von Formteilen und Beschichtungen aus Polyurethan sowie von Maschinen und Anlagen zur Verarbeitung von Kunststoffen wurde mit Konzentration der POLYTEC GROUP auf die Automobilzulieferbranche seit 1995 von Ulrike Huemer und Peter Stinshoff eigenständig an den Standorten Marchtrenk und Bochum (Deutschland) sehr erfolgreich geleitet.

Die in weiterer Umsetzung befindliche Zielstruktur mit Herrn Stinshoff als Kerninvestor unter Mitbeteiligung der Invest Unternehmensbeteiligungs AG, der RSAG Industriebeteiligungen GmbH & Co KG - an der der Aufsichtsratsvorsitzende der POLYTEC, Fred Duswald, beteiligt ist - in Verbindung mit einer Rückbeteiligung durch Frau Huemer, sichert die Grundlagen für eine optimale Nachfolgelösung.

POLYTEC rechnet mit einem einmaligen Cash-Effekt von rund EUR 17 Mio. bzw. einem Ergebniseffekt von rund EUR 14 Mio. Das geplante Closing des Verkaufs soll - vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung - voraussichtlich Anfang Dezember 2020 erfolgen.

POLYTEC wird sich somit vollständig auf die Strategie in ihrem Kerngeschäftsbereich der Automobilzulieferindustrie konzentrieren können. Der Verkauf führt zu einer weiteren Stärkung und Absicherung der bereits soliden finanziellen Basis. Gleichzeitig macht der Verkauf POLYTEC bereit, Übernahmechancen zu nutzen, die sich aus dem zu erwartenden Konsolidierungsbedarf in der Industrie auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergeben.

