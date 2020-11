Märkte um 12: DAX am US-"Election Day" im Aufwind - Herausragende Zahlen bei HelloFresh

Der DAX kann am Dienstagmittag zeitweise um über zwei Prozent zulegen und hat damit die 12.000er-Marke zurückerobert. Rückenwind kommt aktuell von der Wall Street. So notieren die Futures auf die wichtigsten US-Aktienindizes am heutigen "Election Day" deutlich in der Gewinnzone.

Wie es für den DAX weiter geht, dürfte auch vom Wahlergebnis bei den US-Präsidentschaftswahlen abhängen. Wegen des komplizierten amerikanischen Wahlsystems gilt es aber als unwahrscheinlich, dass der neue Präsident bereits morgen feststeht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,7% 11.985 MDAX +1,4% 26.447 TecDAX +1,4% 2.874 SDAX +1,4% 12.015 Euro Stoxx 50 +1,9% 3.076

Am Dienstagmittag gab es im DAX 29 Gewinner und nur einen Verlierer. Am stärksten zulegen konnte genau wie am Montag die Aktie von HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004), die zeitweise um über vier Prozent gewann und damit die Mitte März gestartete Aufholbewegung fortsetzte.

Den vollständigen Artikel lesen ...