Die Eyemaxx Real Estate AG schließt einen weiteren Forward Sale ab: So hat der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter das Großprojekt "Poesie Quartier" in Berlin noch vor Fertigstellung erfolgreich an die BUWOG Bauträger GmbH veräußert. Das Closing hat laut Eyemaxx bereits stattgefunden, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Auf dem rund 13.800 qm großen Grundstück im Bezirk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...