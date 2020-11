Temenos SCALE ist die größte Veranstaltung für Entwickler des Bankensektors

Entwickler können an über 40 Sitzungen, praktischen Workshops, technischen Vorführungen und Kundenpräsentationen bezüglich Schlüsselthemen teilnehmen, die von den Bereichen KI und APIs bis zu Cloud und Mikrodiensten reichen

Kundenpräsentationen von ABN AMRO, Canadian Western Bank und Openbank sowie Technologiepartnern wie IBM, Microsoft, Red Hat, NuoDB und Tailwind

Temenos ermöglicht schnellere Innovation für die Entwickler-Community durch Cloud-native, auf Mikrodiensten basierenden und API-First-Architekturen

Temenos (SIX: TEMN), ein Anbieter von Bankensoftware, meldete heute, dass die Registrierung für Temenos SCALE am 17. und 18. November 2020 geöffnet ist. Temenos SCALE ist die größte Entwicklerkonferenz des Bankensektors und zieht Entwickler aus über 106 Ländern jeder Art und Größe von Einrichtung des gesamten Bankenbereichs an. Bei Temenos SCALE kann diese globale Entwicklergemeinschaft an praktischen Workshops, Präsentationen und Vorführungen teilnehmen, wobei der Fokus auf erklärbarer KI, Mikrodiensten und offenen APIs sowie Cloud-Technologien liegt. Registrieren Sie sich hier für dieses kostenfreie Event.

Paul Roberts, Director, Temenos Developer Community MarketPlace, Temenos, sagte: "Entwickler lieben Temenos, weil wir über die modernste Technologie, das reichste Ökosystem und den größten Kundenstamm der ehrgeizigsten und anspruchsvollsten Banken verfügen. Wir erkennen, welch wichtige Rolle unsere Entwickler-Community bei der Gestaltung der Zukunft des Bankensektors spielt, und wir setzen uns für den Erfolg von Entwicklern ein. Wir investieren branchenweit führende 20 Prozent unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung eine weitere Investition von 1 Milliarde US-Dollar über die nächsten Jahre. Und wir tätigen auch erhebliche Investitionen in unsere Entwickler, wobei wir sie mit den Tools, den Fähigkeiten und dem Wissen für die Nutzung unserer Technologie unterstützen, um Probleme des realen Lebens im großen Maßstab zu lösen. Unsere API-First-Technologie und unsere moderne auf Mikrodiensten basierende Architektur ermöglicht eine schnelle Innovation und unser MarketPlace bietet Entwicklern ein Schaufenster in Banken, die mehr als eine Milliarde Menschen rund um den Globus bedienen. Der Bankensektor ist momentan wahrhaft der aufregendste Ort für Entwickler und Temenos SCALE ist die Leitveranstaltung, um die Entwickler-Community zusammenzubringen, zu lernen, zu teilen und zu wachsen."

Teilnehmer an Temenos SCALE erhalten Einblicke von einflussreichen Führungskräften des Technologie- und Bankensektors. Temenos CEO Max Chuard wird als Hauptredner darüber sprechen, weshalb gerade jetzt ein entscheidender Moment des Bankensektors ist, wie Entwickler die Zukunft mitgestalten und das Bankenwesen zu einem Antrieb für Gutes machen und wie Temenos sie mit innovativen Technologien unterstützt, um neue Produkte zu schaffen und sie schneller zu vermarkten.

Banken müssen einem immer größeren Druck standhalten, während sie versuchen, mit den zunehmenden Kundenerwartungen, dem Wettbewerb und sich ändernden Vorschriften Schritt zu halten. Covid-19 hat die Veränderung hin zum digitalen Banking und Saas noch weiter beschleunigt, die offene Bankenregulierung spaltet die Wertschöpfungskette und bietet einen Antrieb für Innovationen und mit dem Wachstum der Big Five erwarten sich Kunden heutzutage reibungslose, hyperpersonalisierte Erfahrungen. Diese Trends werden durch Technologien und Banken gefördert und ermöglicht, welche immer mehr auf Entwickler angewiesen sind, die ihnen dabei helfen, zu überleben und in dieser vorrangig digitalen Ära zu florieren.

Das SCALE-Event von Temenos wird über 40 Sitzungen umfassen, einschließlich praktischen Workshops und Produktdemonstrationen. Teilnehmer werden auch Reden von Technologiepartnern und Kunden von Temenos hören. ABN AMRO wird Einblicke in die Kraft der Analytik geben, Openbank in die Erweiterbarkeit von Temenos Transact zur Differenzierung und Canadian Western Bank in Design Thinking. Die Veranstaltung wird durch IBM als Hauptsponsor, Microsoft, Red Hat, TailWind, NuoDB und Syncordis unterstützt.

Andre Tost, Distinguished Engineer und CTO, IBM Cloud Pak Architecture, sagte: "Bei Temenos SCALE werden Sie erfahren, wie IBM und unser Geschäftspartner Temenos zusammenarbeiten, um hybride Cloud-Lösungen in den Bankensektor zu bringen und umfassendere Automatisierungs-, Innovations- und Integrationsfähigkeiten für unsere gemeinsamen Kunden zu bieten. Ich hoffe, Sie werden bei uns reinschauen, wenn wir die unglaublichen Fortschritte moderner Software und API-geführter Technologie erkunden, die mit IBM-Angeboten, wie LinuxONE und IBM Cloud Paks, geschaffen wurden. Wir freuen uns auf die Beiträge der klügsten Köpfe der Entwickler-Community der Vorantreiber von Veränderungen von heute zur Erörterung, wie wir zusammenarbeiten können, um bedeutsame Änderungen im Bankensektor auf globaler Ebene herbeizuführen."

Für Liveupdates folgen Sie TemenosSCALE in den sozialen Medien auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

