Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Erweitert sich um fotochemische Bearbeitung, Metallformgebung und Sensortechnologie für minimalinvasive chirurgische GeräteResonetics gab heute bekannt, dass es die medizinische Sparte von Hutchinson Technology, Inc. (HTI) übernommen hat. Der Geschäftsbereich für medizinische Produkte von HTI hat seinen Sitz in Hutchinson, Minnesota. Mit firmeneigenen Fertigungsverfahren fertigt und montiert das Unternehmen Metallkomponenten mit engen Toleranzen für marktführende medizinische Produkte, die bei vielen chirurgischen Eingriffen zur Gefäßversiegelung verwendet werden. Dazu gehören branchenführende Verfahren zum chemischen Ätzen von Klingen, zur Erzeugung von Keramikelementen auf Metallsubstraten und zur Herstellung von kleinsten elektromechanischen Sensoren. Diese Sensoren können in der konventionellen und robotergestützten Chirurgie sowie mit automatisierten Geräten eingesetzt werden. Sie liefern den Chirurgen Echtzeit-Feedback und authentifizieren die ordnungsgemäße Einrichtung und Verwendung im Operationssaal."Wir freuen uns, Zugang zu einer Reihe innovativer Herstellungsverfahren zu erhalten, die über Jahrzehnte bei HTI Medical entwickelt wurden", sagte Tom Burns, President und CEO von Resonetics. "Diese Prozesse verbessern die Leistungsfähigkeit der Produkte und sie senken gleichzeitig die Herstellungskosten. Zukünftig kann die Fähigkeit, mechanische und elektronische Komponenten in einem Miniaturgehäuse zu integrieren, unseren Kunden dabei helfen, aufregende neue automatisierte Geräte einzuführen und die chirurgische Robotik voranzubringen. Eine höhere Präzision, Reduzierung menschlicher Fehler und eine bessere Behandlung sind das Ergebnis." Resonetics hat einen langfristigen Mietvertrag über 130.000 Quadratfuß für die Anlage in Hutchinson, MN unterzeichnet und wird ein Team von fast 150 Ingenieuren, Technikern und qualifizierten Mitarbeitern übernehmen.Informationen zu ResoneticsResonetics wurde 1987 gegründet und ist ein Pionier in der Lasermikrofertigung und bietet Lohnfertigungsdienstleistungen für die Life-Science-Industrie an. Resonetics ist führend in den Bereichen Laserbearbeitung, spitzenloses Schleifen, Nitinolbearbeitung, Herstellung dünnwandiger Edelstahlrohre, Edelmetallumformung und anderen anspruchsvollen Verarbeitungsdienstleistungen. Mit sieben Lightspeed-Anwendungsentwicklungslabors, die strategisch günstig gelegen sind, um MedTech-Unternehmen auf der ganzen Welt zu beliefern, setzt Resonetics auf Qualität, Geschwindigkeit und Innovation, um seinen Kunden einen erstklassigen Wert zu liefern. Das Unternehmen ist nach ISO 13485:2016 zertifiziert und verfügt über Standorte in den USA, Costa Rica, Israel und der Schweiz. Resonetics ist im Besitz von Regatta Medical, einem Portfoliounternehmen der GTCR. Erfahren Sie mehr auf www.resonetics.comInformationen zu GTCR und Regatta MedicalGTCR wurde 1980 gegründet und ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Wachstumsunternehmen in den Bereichen Dienstleistungen für Wachstumsmärkte, Technologie, Medien und Telekommunikation, Gesundheitswesen sowie Finanzdienstleistungen und -technologie konzentriert. Das in Chicago ansässige Unternehmen entwickelte die Leaders Strategy - die Suche nach und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit herausragenden Managern in wichtigen Bereichen, um marktführende Unternehmen zu identifizieren, zu übernehmen und mithilfe von transformativen Akquisitionen und organischem Wachstum aufzubauen. Seit seiner Gründung hat GTCR über 18 Milliarden US-Dollar in mehr als in 200 Unternehmen investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.gtcr.com. Regatta Medical wurde im April 2017 als Partnerschaft zwischen Robert "Chip" Hance, Mark Weishaar und GTCR gegründet. Die Aufgabe von Regatta Medical besteht darin, durch den Erwerb herausragender Produkte und Dienstleistungen im Bereich Medizintechnik ein führendes Unternehmen in der Medizingeräteindustrie aufzubauen. Weitere Informationen über Regatta Medical, finden Sie unter www.regattamedical.com