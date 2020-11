Paris (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2020 wird in vielerlei Hinsicht in die Geschichtsbücher eingehen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Die Coronakrise habe zahlreiche Volkswirtschaften in die Rezession geführt. Nach Einschätzung der Industriestaatenorganisation OECD sei wegen der COVID-19-Pandemie die schlimmste Rezession zu Friedenszeiten seit 100 Jahren zu erwarten. Um die schweren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen, hätten die Regierungen Konjunkturpakete in noch nie da gewesenem Ausmaß aufgelegt. Möglich gewesen sei dies nur über die Aufnahme neuer Schulden. So habe etwa die öffentliche Verschuldung Deutschlands zur Jahresmitte mit rund 2,11 Billionen Euro einen neuen Rekordstand erreicht. Seit Jahresanfang seien die Schulden um 210,1 Milliarden Euro oder 11,1 Prozent gestiegen. ...

