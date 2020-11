Bad Homburg v. d. Höhe (www.fondscheck.de) - Die Sieger der German Fund Champions League stehen fest, so die f-fex AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In einer informativen Film-Doku, die seit heute unter www.finanzen.net abgerufen werden kann, stellen die Veranstalter des Wettbewerbs die siegreichen Fondsgesellschaften und ihre Manager vor. Bei der Auszeichnung wurden jeweils drei Gesellschaften pro Kategorie zum "Champion" und jeweils eine zum "MIP" ("most improved player") auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings gekürt. Erstmalig wurden darüber hinaus in diesem Jahr von den Nutzern des Finanzportals finanzen.net Publikumspreise für die beliebteste Fondsgesellschaft und den beliebtesten ETF-Anbieter vergeben. ...

