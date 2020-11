Ihre Geschäftsanteile an der Polytec Industrial Plastics GmbH gehen an Mitgesellschafter Peter Stinshoff. Der entsprechende Kaufvertrag sei heute abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Deal soll einen einmaligen Cash-Effekt von etwa 17 Mio. Euro bzw. einen Ergebniseffekt von rund 14 Mio. Euro nach sich ziehen, so die Erwartung. Das Closing des Verkaufs wird für Anfang Dezember ...

