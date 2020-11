++ Europäische Aktien notieren vor den US-Wahlen höher ++ Weitere Einschränkungen in Italien ++ Quartalszahlen der Bayer AG (BAYN.DE) verfehlen Erwartungen ++ Die europäischen Indizes werden heute höher gehandelt, da sich die Risikostimmung im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen verbessert hat. Joe Biden führt weiterhin die Umfragen an, obwohl das Rennen in einigen umkämpften Bundesstaaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...