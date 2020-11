Aktuell finden die US-Präsidentschaftswahlen statt. Wir lassen uns überraschen, ob Trump oder Biden gewinnt und ob Trump im Falle einer Niederlage erhobenen Hauptes das Weiße Haus verlässt. Das kann natürlich nochmals zur Verwerfungen an den Aktienmärkten führen, wir sehen ja täglich, mit welchen Mitteln der Wahlkampf geführt wird. Selten waren die Erwartungen so unterschiedlich vor einer US-Wahl: Selbst meine zuverlässigsten Quellen widersprechen sich gegenseitig, so dass ich mich auf keine Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...