Ohne neuen Corona-Regeln bis Weihnachten 400.000 neue Fälle pro Tag

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Ohne den aktuellen Teil-Lockdown des öffentlichen Lebens könnte es bis Weihnachten bis zu 400.000 tägliche Corona-Neuinfektionen geben, warnte der Vize-Präsident des Robert-Koch-Instituts am Dienstag. Daher seien die neuen Beschränkungen zur Verlangsamung des Infektionsgeschehens nötig, erklärte RKI-Vizepräsident Lars Schaade.

Es habe zuletzt eine Verdoppelung der Corona-Neuinfektionen innerhalb von 10 Tagen gegeben. "Wenn das genauso weiter ginge, hätten wir bis Weihnachten über 400.000 gemeldete Neuinfektionen pro Tag", erklärte Schaade. "Noch können wir alle versorgen, noch reicht das medizinische Personal. Aber auch unser Gesundheitssystem hat seine Grenzen."

Daher seien die vergangene Woche von Bund und Länder intensivierten Maßnahmen notwendig, weil Deutschland sich in einem exponentiellen Wachstum befinde. Mit einer zeitlichen Verzögerung würde auch die Anzahl der schwer an Corona erkrankten Patienten steigen und damit auch die Zahl der Intensivpatienten. "Dies überlastet mit der Zeit jedes Gesundheitssystem. Wir müssen natürlich auch mit weiteren Todesfällen rechnen", so Schaade.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte die Notwendigkeit der Maßnahmen, zu denen die Schließung von Gaststätten sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen im November gehören.

"Um die Pandemie im Griff zu behalten, mussten wir die Notbremse ziehen. Denn wenn die Gesundheitsämter die Infektionen nicht mehr nachverfolgen können, gewinnt das Virus jeden Tag weiter an Schrecken. Und das wollen wir nicht zulassen", so Spahn auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schaade und Vertretern der Medizin.

Schaade zeigte sich überzeugt, dass es eine realistische Chance auf einen baldigen Impfstoff gegen das Virus gebe, denn es liefen vielversprechende Studien. "Viele Menschen zu impfen dauert aber seine Zeit", so Schaade. "Bis dahin müssen wir erreichen, dass es zu so wenig Todesfällen, schwereren Erkrankungen und Folgeschäden wie möglich kommt. Das ist uns bisher insgesamt gut gelungen."

Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag 15.352 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt wurden damit seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland 560.379 Infektionsfälle registriert.

