Wien (www.fondscheck.de) - Wie aus einer Auswertung des Beratungshauses Pro Boutiquenfonds hervorgeht, können kleinere, unabhängige Asset Manager bislang zufrieden auf das Geschäftsjahr 2020 zurückblicken - trotz Corona, so die Experten von "FONDS professionell".Unabhängige Asset Manager aus Deutschland hätten sich im bisherigen Jahresverlauf gut geschlagen - wenn man auf die Mittelzuflüsse schaue. Nach Angaben des im Sommer 2019 gegründeten Frankfurter Beratungshauses Pro Boutiquenfonds (PBF) hätten die Mittelzuflüsse in die knapp 1.000 Portfolios, die von PBF als "Boutiquenfonds" kategorisiert würden, rund 8,3 Milliarden Euro betragen. Davon seien auf das dritte Quartal alleine 3,9 Milliarden Euro an Neugeldern entfallen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgehe. Insgesamt würden diese Produkte rund 121 Milliarden Euro verwalten. Allerdings sei die Statistik von PBF leicht verzerrt. Die Gesellschaft rechne nämlich auch Flossbach von Storch (FvS) zu diesen kleineren Anbietern - auch wenn die Kölner mit Blick auf das verwaltete Vermögen längst in einer anderen Liga spielen würden. ...

